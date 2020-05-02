В США, где число заболевших превысило миллион сто тысяч человек, нашлись те, кто с оружием в руках требуют смягчения карантина. И они пользуются поддержкой Белого дома.

В США, где число заболевших превысило миллион сто тысяч человек, нашлись те, кто с оружием в руках требуют смягчения карантина. И они пользуются поддержкой Белого дома. Уже со следующей недели Трамп намерен возобновить поездки по стране и встречи с избирателями. А пока пытается набрать политические очки в заочном споре с Пекином.В Америке немало тех, кто считает, что добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Впрочем, таких слов в адрес губернатора Мичигана Грэтчен Уитмер, которая не спешит снимать карантин, у вооруженных людей, которые пошли на штурм Законодательного собрания, в запасе и не было. Зато были полуавтоматические винтовки.К протестам с требованием начать возвращение к нормальной жизни в штате, где безработица перевалила уже за 22%, успели почти привыкнуть. В административном центре Мичигана Лансинге митингуют третью неделю. Но в это раз толпа не остановилась на ступенях Капитолия, а устремилась в холл. Пускали группами по 275 человек. На входе еще и успевали измерить температуру."Тираны!" — это уже об однопартийцах Уитмер. Минуты спустя мичиганские демократы окажутся под прицелами. Вот фото, которая сделала сенатор Дайна Полехански. "Прямо надо мной вооруженные винтовками мужчины кричат на нас. Некоторые мои коллеги, у которых есть бронежилеты, были вынуждены их надеть. Я никогда еще не понимала ценность наших парламентских приставов так, как сегодня", — призналась Полехански.Впрочем, нарушения закона тут нет — в Мичигане можно свободно носить оружие, в том числе и внутри Капитолия. Большинство там у республиканцев. В итоге Законодательное собрание вопрос о продлении чрезвычайной ситуации отложило."Мы считаем, что с точки зрения закона все очевидно. С 1976 года любое продление чрезвычайных мер должно получить одобрение большинства. Если губернатор не примет наши требования, мы отправимся в суд", — заявил Ли Чэтфилд, спикер Паоаты представителей от Мичигана.Саму Гретчен Уитмер это не пугает. Встречаться лицом к лицу с протестующими она не хочет. Из здания мэрии выходит на связь онлайн. "Все могут оставаться при своем мнение, но я не буду принимать решений о здоровье наших граждан, основываясь на политических играх", — сказала она.В Мичигане тем временем растет число заболевших. Больше 41 тысячи случаев COVID-19 на сегодняшний день. 3788 зараженных скончались. 600 — за трое минувших суток."Ситуация у нас все еще плачевная. Я слежу за статистикой заражений, и именно в западном Мичигане, где и проходят массовые протесты, количество заражений взлетело на 50%", — отметил врач Роб Дэвидсон.То есть Уитмер даже не между двух, а между трех огней. Третий — это Дональд Трамп, который мичиганскую волну протестов подстегнул твитом о том, что штат пора освобождать. После того как губернатор до 28 мая решила держать закрытыми спортзалы, бары, казино и кинотеатры, президент США снова написал в микроблог: "Губернатор Мичигана должна пойти на уступки и погасить пожар. Это очень хорошие люди, но они разозлились. Они хотят вернуть свои жизни обратно. Встретьтесь с ними, поговорите и заключите сделку".Но, например, с Китаем Дональд Трамп сам пытается разговаривает на языке ультиматумов. Вопреки заявлениям американской разведки, где отрицают вариант, при котором коронавирус мог быть рукотворным, президент США напрямую обвиняет Пекин. С помощью одному ему известных неких доказательств."Есть много теорий. Много ученых и сотрудников спецслужб занимаются поиском ответов. И мы получим очень хороший ответ. И Китай, может быть, нам расскажет. Он нам расскажет", — уверен Трамп."А что дает вам такую уверенность в том, что вирус произошел из уханьского института?" – поинтересовался один из журналистов."Я не могу вам сказать, мне нельзя", — ответил Трамп.Политическим фарсом назвали в самой Поднебесной попытки требовать компенсацию за ущерб от вируса, о котором американцев вообще-то предупреждали."Мне кажется, нет никакой разницы между подобными требованиями и шантажом. Попытки переложить вину за свои несвоевременные действия на Китай ни к чему хорошему не приведут", — считает Ли Юйчэн, заместитель министра иностранных дел КНР.Хронологию того, как рождались американские обвинения, да так, чтобы дошло до любого, остроумно восстановило агентство Синьхуа. В мультике фигурка китайского воина долго сначала втолковывает статуе Свободы об опасностях новой инфекции, но в конце виноват оказывается все равно китаец.Самой безупречной, как правило, логика бывает в теориях заговора, ведь они создаются так, чтобы объяснять сразу все. Вокруг коронавируса таких теорий выросли уже целые сады. Трампу ближе электоральная."Китай не хочет, чтобы я переизбрался. И причина в том, что мы получаем миллиарды долларов из Китая за счет пошлин. А когда Байден занимался Китаем, он был посмешищем. Китайцы обдирали нашу страну восемь лет, даже больше того", — заявил Трамп.Но сейчас Джо Байдену точно не до Китая. Открыто отбиваться от обвинений в сексуальных домогательствах со стороны бывшей помощницы по Сенату Тары Рид он впервые отправился на телевидение. Физические, правда, так и остался у себя в подвале в Делавере, штате, который и представлял в Сенате, когда все случилось.Дочь Збигнева Бжезинского, которая работает на MSNBC начала с места в карьера. "Госпожа Рид утверждает, что в 1993 году вы схватили и прижали ее к стене, залезли под ее одежду и прикасались к ней против ее воли. Скажите американским гражданам, вы сексуально домогались Тары Рид?" – спросила она."Нет, это неправда. Я говорю однозначно: этого никогда не было!" – заявил Байден.Тут, правда, как у Трампа с коронавирусом из якобы уханьской пробирки. Открывать сенатские архивы, где могут быть данные об этой истории 27- летней давности, Джо Байден отказывается.Ну, а у Дональда Трампа сегодня счастливый день. Он "прорывает" карантин и отправляется в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Последний раз из Вашингтона американский президент выбирался 28 марта, чтобы проводить из Вирджинии в Нью-Йорк госпитальное судно "Комфорт". Накануне оно снялось с якоря и ушло на базу.