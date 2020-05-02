В Приморье выясняют обстоятельства ЧП на крупнейшей в России плавбазе Всеволод Сибирцев. Как сообщили в компании, которой принадлежит судно, после взрыва баллона с газом один человек погиб, еще один пострадал.

В Приморье выясняют обстоятельства ЧП на крупнейшей в России плавбазе "Всеволод Сибирцев". Как сообщили в компании, которой принадлежит судно, после взрыва баллона с газом один человек погиб, еще один пострадал.Сигнал о задымлении в трюме судна поступил около двух часов ночи по московскому времени. На место прибыли пожарные. Открытых источников огня не обнаружили, передает телеканал "Россия 24".Транспортная прокуратура проводит проверку. Отмечается, что угрозы судну и остальным членам экипажа нет.