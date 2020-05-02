Американская певица Мадонна сообщила, что прошла тестирование, и у нее были обнаружены антитела к коронавирусу. Ранее она пожертвовала миллион долларов на поиск лекарств от COVID-19. А колумбийская певица Шакира пожертвовала 50 тысяч масок и десять аппаратов ИВЛ своему родному городу Барранкилья.

Американская поп-певица Мадонна сообщила, что на днях прошла тестирование, и у нее были обнаружены антитела к коронавирусу."Поэтому завтра я отправлюсь в долгое путешествие на машине. Я опущу стекло и будут дышать воздухом COVID-19", — заявила певица в видеоролике, размещенном в ее Instagram.Ранее Мадонна пожертвовала миллион долларов проекту благотворительного фонда Билла Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation), занятому поиском лекарств от коронавируса. 17 апреля поп-дива сообщила, что за сутки от коронавируса умерли сразу три ее близких человека: двоюродный брат, охранник и помощник Орландо Пуэрт, который делал ремиксы на ее музыку.Певица также выразила огромную благодарность медикам, специалистам по оказанию первой помощи и ученым — всем, кто борется с пандемией.В свою очередь колумбийская певица Шакира пожертвовала 50 тысяч масок N95 и десять аппаратов ИВЛ своему родному городу Барранкилья, оказавшемуся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса.Таким образом исполнительница присоединилась к кампании "Я солидарна, я Барранкилья", в рамках которой люди жертвуют необходимые оборудование и средства индивидуальной защиты, чтобы помочь врачам и их пациентам, пишет РИА Новости."Шакира – одна из наиболее любимых в мире жительниц Барранкильи и одна из тех, кто больше всего любит этот город", — написал мэр города Хайме Пумарехо в своем Twitter, комментируя поступок всемирно известной певицы.