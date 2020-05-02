В Берлине задержали участников первомайской демонстрации, которая состоялась, несмотря на запрет массовых мероприятий. Акцию провели левые организации.

В Берлине задержали участников первомайской демонстрации, которая состоялась, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Акцию провели левые организации.В демонстрации приняли участие 3 тысячи человек, хотя в Германии запрещено собираться в группы более 20. Дистанцию в полтора метра большинство также проигнорировало, сообщает телеканал "Россия 24".Чтобы блокировать улицы и разогнать демонстрантов, полиции пришлось задействовать в том числе и вертолеты.