В Петербурге для приема пациентов с COVID-19 готовят новые помещения. Число заболевших за сутки значительно выросло. Коронавирусом заразились и более ста сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Петербурге для приема пациентов с COVID-19 готовят новые помещения. Число заболевших за сутки значительно выросло. Коронавирусом заразились и более ста сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Сейчас из-за дефицита кадров интенсивность работы медучреждения снизилась, однако там продолжают прием пациентов с ожогами, травмами и токсическими отравлениями.Случаи коронавирусной инфекции в НИИ Джанелидзе подтверждались и раньше. Но только сегодня стал известен масштаб заражения. Сразу сто одиннадцать сотрудников института оказались на больничной койке. Настоящая вспышка. Прием пациентов приостановлен. Выписавшихся отправляют на домашнюю изоляцию.Петербургу остро не хватает врачей для борьбы с коронавирусом. Кадровый дефицит испытывают 12 стационаров, в том числе больнице Боткина. Инфекционистов в городе — всего 600 человек.Вот как начинается день у врачей 40-й больницы. Чтобы как-то отличать друг друга, медики пишут на костюмах биозащиты свои имена. Сейчас здесь больше двухсот пациентов. Большинство — тяжелые больные, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких."Конечно, судьба такого пациента, у которого выраженное поражение легких, очень непростая. Мы прикладываем все усилия, включая искусственную вентиляцию легких, для спасения жизни этих пациентов", — отметила Татьяна Степаненко, заведующая отделением пульмонологии городской многопрофильной больницы №2 Санкт-Петербурга.Вот так выглядят легкие пациента с коронавирусом: белые участки — очаги заражения. О том, что чувствует такой заболевший, хорошо знает Ирина Прокофьева. Две недели она находилась в медикаментозной коме — у нее была тяжелая двусторонняя пневмония. Недавно ее выписали домой, а врачи, вернувшие Ирину к жизни, получили в подарок торт.Перед больницей в Пушкино выстроилась — вереница скорых. Пациенты часами ждут своей очереди в санпропускник. А это уже Ленобласть. Тосненский роддом с недавнего времени перепрофилирован под инфекционную клинику, рассчитанную на 150 мест. Акушеры-гинекологи ассистируют инфекционистам и анестезиологам-реаниматологам. Медперсонал, кажется, уже привык к противочумным костюмам и респираторам, натирающим переносицу.Самим беременным теперь нужно каждую неделю проходить обязательное тестирование. В женских консультациях и роддомах часть стульев перетянута сигнальными лентами — социальное дистанцирование.Петербург опять побил антирекорд — 349 случаев за сутки. Общее число заражений — больше четырех тысяч. Губернатор Александр Беглов призывает жителей провести майские праздники дома с семьей.