Мужчина открыто похитил имущество у своего знакомого.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).Установлено, что обвиняемый в ноябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитил у своего знакомого мобильный телефон и скрылся с места совершения преступления, проигнорировав требование вернуть имущество. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 7 тысяч рублей.Впоследствии фигурант в содеянном раскаялся и полностью признал свою вину. Имущество было возвращено законному владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.