Один человек погиб и один пострадал в результате пожара, вспыхнувшего на плавзаводе Всеволод Сибирцев в Находке.

Один человек погиб и один пострадал в результате пожара, вспыхнувшего на плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в Находке. О происшествии СМИ рассказал представитель экстренных служб региона.Ранее СМИ сообщали, что крупнейший в мире рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев", стоящий на ремонте в Приморье, загорелся из-за сварочных работ.По предварительным данным, в результате инцидента погиб мужчина, также пострадала одна женщина.Открытого горения обнаружено не было. Спасатели завершили работы по дымоудалению на плавбазе, передает РИА Новости.