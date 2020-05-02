В России за сутки выявлены еще 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу больше, чем днем ранее.

В России за сутки выявлены еще 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу больше, чем днем ранее. В Москве – 3,5 тысячи. Причем 84 процента заболевших — младше 66 лет. В Московской области инфицировано еще 800 человек. Всего в стране зарегистрировано почти 114,5 тысячи случаев коронавируса.По словам врачей, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как пройдут майские праздники. А то многие уже расслабились — в некоторых городах-миллионниках индекс самоизоляции сегодня был всего около 2. То есть на улицах было оживленно, передает телеканал "Россия 24".Врачи подчеркивают: ситуация изменится к лучшему, только если люди серьезно отнесутся к призывам остаться дома."В сложившейся ситуации хотелось бы сказать: учитывая, что коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и при контакте, риск инфицирования людей в таком случае повышается. Потому что в настоящее время от 44 до 60 процентов людей не только в России, но и во всем мире являются инфицированными, носителями, но симптомов заболевания у них не наблюдается. Человек даже может и не знать, что он инфицирован. Но, если он встретится со своими друзьями, своими близкими, он может стать виновником инфицирования", — отмечает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России Людмила Алимбарова.