В тюрьме венесуэльского города Гуанаре (штат Португеса) вспыхнул бунт. Заключенные попытались прорваться сквозь охрану и покинуть территорию колонии.

В тюрьме венесуэльского города Гуанаре (штат Португеса) вспыхнул бунт. Заключенные попытались прорваться сквозь охрану и покинуть территорию колонии.Охрану тюрьмы обеспечивает национальная гвардия, уточняет РИА Новости. Заключенные бросили в гвардейцев гранату, есть один пострадавший. Бунтовщики также ранили директора тюрьмы ножом.В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.