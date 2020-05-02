02.05.2020

2020-05-02 08:45:03

Во Владимире врачей снабдили ремонтными костюмами вместо противочумных

Как защищены врачи от заражения коронавирусом? Вести , что называется , подловили врача, когда она выходила от пациента. На первый взгляд , все в порядке .



Респиратор дала подруга. На работе нам дают такие же маски как у вас. Респираторов у нас нет.

Своей фамилии врач не назвала. По ее словам , ее экипировка состоит из строительного комбинезона , поверх которого надет хирургический халат. Перед визитом к больному она его меняет на новый . В больнице каждый день им выдают маски, перчатки , халат , бахилы. Специальных противочумных костюмов нет. Несмотря на то, что укутана , как капуста , пошутила врач , защищенной перед инфекцией она себя не чувствует.

-Одеваемся в спец.защиту. Ну, конечно, это не СИЗ, который по нормативом положен. Одеваем несколько халатов хирургических и выезжаем к пациентам, которые больны ОРВИ, которые контактны по COVID-19 и наблюдаем тех кто лечится по COVID-19.

- Закончилась ваша смена, что вы делаете со своим костюмом?

- Мы выкидываем только эти одноразовые , а вот эти мы отдаем старшей медсестре. У нас он каждый подписан. У меня на ноге. И в следующий раз я опять в нем поеду.

Вопрос о защищенности врачей задала и депутат Законодательного собрания , сама врач Наталья Пронина вице-губернатору Сергею Шевченко. Депутаты пригласили его на заседание для того, чтобы он рассказал о борьбе с коронавирусом в 33 регионе. Заседание проходило в он-лайн режиме.

Наталья Пронина депутат Законодательного собрания

- Сергей Борисович , мы услышали, что тестов мало , но согласитесь, медики должны быть тестированы по-любому.особенно заболевшие медики.Я просто прошу , чтобы на медиков обратили пристальное внимание.Обидно, что в Москве обследуют по 2-3 раза в неделю, а наши вообще не обследуются, дома лежат и болеют.

Сергей Шевченко вице-губернатор по социальной политике



-Наталья Геннадьевна , могу честно откровенно сказать, вчера , когда готовился к докладу, я задавал его нашему департаменту здравоохранения, они подтвердили, что все медики , которые находятся в очаге , постоянно находятся под контролем, там все вопросы мы решаем и держим на контроле. Если там возникают какие -то моменты с появлением признаков ...

Наталья Пронина депутат Законодательного собрания

- Я бы огульно не говорила... Я сама медик

Поддержать медиков, особенно тех , кто борется с коронавирусом , нужно и финансово. Реальные прибавки оказались значительно меньше тех сумм, на которые рассчитывали врачи. Спикер облпарламента Владимир Киселев, обращаясь к вице-губернатору, предложил «вместе искать источники, но содержание медиков надо срочно поднимать». И откладывать нельзя. Депутаты намерены встретиться с Сергеем Шевченко после майских праздников , чтобы узнать , что сделано в этом направлении.

Екатерина Гусева, Юлия Болдина , Александр Голубев. Вести-Владимир