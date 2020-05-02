Статистику пополнили жители 9 районов региона

Во Владимирской области за сутки подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре."Коронавирусную” статистику пополнили жители 9 районов региона:23 случая в Петушинском районе, 18 случаев в Кольчугинском районе,5 случаев в Александровском районе, 5 случаев в Гусь-Хрустальном районе, 5 случаев в Киржачском районе, 1 случай в Ковровском районе, 1 случай в Собинском районе, 1 случай во Владимире, 1 случай в Вязниковском районе.Напомним, по данным обладминистрации, в области зарегистрировано уже семь смертей у пациентов с COVID-19. 37 человек выздоровело.