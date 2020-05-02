Российские военкоматы получили 270 тысяч тестов на коронавирус и 12 тонн средств для дезинфекции и санитайзеров, сообщает Минобороны РФ.

Российские военкоматы получили 270 тысяч тестов на коронавирус и 12 тонн средств для дезинфекции и санитайзеров, сообщает Минобороны РФ. Кроме этого, 2 млн медицинских масок, 1,5 тысячи термометров.Призывные комиссии начнут работу после 12 мая. Весенний призыв стартовал 1 апреля, но большинство призывников отправится служить только в мае и июне. Все новобранцы в обязательном порядке пройдут двухнедельный карантин.Одновременно с этим Минобороны сообщило об увеличение количества заболевших новым коронавирусом до 1099 человек. Положительный анализ на COVID-19 получили 1174 курсанта.Заболевшие проходят лечение в военных госпиталях и обычных больницах, если симптомы не выражены — изолированы на дому.