Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус обеспокоен уменьшением инвестиций в разработку противомикробных препаратов.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус обеспокоен уменьшением инвестиций в разработку противомикробных препаратов.Выступая в Женеве на брифинге, чиновник обратил внимание на слабую эффективность новых антибиотиков. Небольшие компании фармацевтической отрасли в 2019 году обанкротились из-за ограниченной прибыли, так что сейчас очень мало препаратов находится в разработке. И у них мало преимуществ по сравнению с существующими лекарствами. Единицы способны бороться с особо резистентными бактериями.Гебрейсус отметил, что человечество может остаться беззащитным перед инфекциями, которые раньше успешно поддавались лечению. Это остановит почти вековой прогресс в медицине.ВОЗ при создании препаратов против приоритетных патогенов будет сотрудничать с Европейским инвестиционным банком. Соглашение уже подписано, передает ТАСС.