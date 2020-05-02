Медики работают на износ, помощь волонтеров сейчас неоценима.

Медики работают на износ, помощь волонтеров сейчас неоценима.С каждым днем нагрузка на врачей увеличивается, становится и больше желающих помочь им в борьбе с коронавирусом. Во всех российских регионах бизнес, общественные организации и волонтеры усиливают свою поддержку – самую разностороннюю.В некоторых регионах из-за ограничений и самоизоляции общественный транспорт работает сокращенно, поэтому волонтеры на личных автомобилях взяли на себя доставку медперсонала от дома до работы. Участников акции "МыВместе" по всей стране уже около 80 тысяч человек. В рейсы выходят круглосуточно, распределяя нагрузку между водителями в специальной группе мессенджера."В машине два-три врача, которых мы забираем из дома, везем в поликлиники, больницы, на дежурства", — рассказала волонтер Ламара Чантурия.Продолжаются поставки гуманитарной помощи. В Омскую горбольницу, где принимают инфицированных пациентов, участники ОНФ привезли новую партию защитных костюмов, перчатки и маски. В Вологде предприниматели помогли оснастить перепрофилированный стационар всем необходимым для работы."То, что они нам поставили, это и постельное белье, и одежда, и памперсы, и микроволновки, и стиральные машины, и рециркуляторы – это очень важно. Нам всего этого очень не хватало для полноценной работы", — сообщил главврач из Вологды Павел Шепринский.Не очень эстетичные, зато обеспечивают безопасность на высоком уровне: костюмы спецзащиты привезли в больницу Марий Эл. Стопки новой униформы уже в ближайшем будущем пойдут в использование. В Краснодарском крае врачам дали возможность оставаться на связи круглые сутки – один из предпринимателей передал медикам около сотни мобильников и сим-карт с безлимитным тарифом. Поставки небольшие, но в современных реалиях помощь неоценимая.Тульские бизнесмены из-за отсутствия заказов на свои услуги решили не сидеть без дела, а тоже помочь медикам. Выхода на поставщиков медицинских масок нет, поэтому включили изобретательность: обычные маски для снорклинга (подводных погружений), которые продаются в сети спортивных магазинов, умельцы стали переделывать в специнвентарь для медперсонала. Отпечатав на 3D-принтере переходники под фильтры и все соединив, оборудование можно использовать. На домашнем производстве это не единственное предложение, есть и защитные экраны для лица."Такой щиток изготавливается примерно от часа до двух с половиной. Мы отгрузили больше 600 штук, еще около 150 у нас на отгрузке", — сообщил кандидат технических наук, предприниматель Алексей Веневцев.Борьба с пандемией объединила все возрасты. Помочь тем, кто сегодня на передовой, призывают люди, которые, как никто другой, знают, как тяжело бывает в бою. Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева записала видеообращение, в котором призвала оказать медикам финансовую поддержку."Отправим деньги тем, кто сам попал в беду, тем врачам, которые заразились и болеют, и семьям врачей, погибших от коронавируса. Дорогие мои, я пережила войну, эта эпидемия когда-нибудь закончится. Берегите себя", — говорится в ролике Зинаиды Корневой.Сказать врачам спасибо можно по-разному. Им привозят спецодежду, еду, доставляют на работу, посвящают песни и посты в социальных сетях, но главная благодарность, по словам медиков, оставаться дома.