Дополнительные 15 тысяч коек для лечения больных коронавирусом будут развернуты в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения быстровозводимого корпуса на территории НИИ имени Склифосовского.

Дополнительные 15 тысяч коек для лечения больных коронавирусом будут развернуты в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения быстровозводимого корпуса на территории НИИ имени Склифосовского. Мэр столицы поздравил медиков с Днем труда и поблагодарил их за самоотверженную работу в период пандемии. Где еще в Москве появятся временные инфекционные госпитали?После многочасового дежурства врачи едва держатся на ногах. В Институте Склифосовского под инфекционное отделение отдали два четырехэтажных кардиологических корпуса. Но пока скорые больше никого сюда не привозят.В красной зоне оказывают помощь примерно ста пациентам с коронавирусом. И свободных коек нет ни одной. И вот теперь больных, которые идут на поправку, будут переводить во временный корпус, который построили неподалеку от основного отделения.Снаружи он, словно небольшой ангар, без архитектурных излишеств. Но внутри это полноценный госпиталь — с процедурными, санитарными зонами, палатами, системами подачи кислорода возле каждой койки и необходимой аппаратурой."Чтобы увеличить их мощность и производительность, количество людей, которым можно оказать помощь, возле таких клиник, как Склиф, как Морозовская больница, как Коммунарка, ряд других клиник, создаем такие временные госпитали. Это поможет лучше и эффективнее оказывать помощь", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Временные медицинское корпуса строят на территории тринадцати крупных московских больниц в разных районах города — это дополнительные пять тысяч коек. На возведение и оснащение каждого корпуса уходит не больше двух недель."Как правило, есть два-три дня, когда за пациентом еще необходимо понаблюдать. Он уже не требует такого тщательного медицинского ухода, поэтому может быть переведен в такие временные медицинские учреждения", — пояснила Анастасия Ракова, заместитель мэра по вопросам соцразвития.Но даже эти палаты в считаные минуты можно превратить в реанимационные."Здесь будет установлена вся аппаратура для жизнеобеспечения, потому что человек может ухудшиться в любой момент. И если такое вдруг произойдет, помощь ему окажут здесь, а потом переведут в основной корпус", — рассказал директор Института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.Для лечения больных с коронавирусом в Москве уже развернуты почти двадцать пять тысяч коек. Еще пятнадцать тысяч — в качестве запаса — будут готовы в ближайшие дни.