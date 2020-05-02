Дополнительные 15 тысяч коек для лечения больных коронавирусом будут развернуты в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения быстровозводимого корпуса на территории НИИ имени Склифосовского.
Дополнительные 15 тысяч коек для лечения больных коронавирусом будут развернуты в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения быстровозводимого корпуса на территории НИИ имени Склифосовского. Мэр столицы поздравил медиков с Днем труда и поблагодарил их за самоотверженную работу в период пандемии. Где еще в Москве появятся временные инфекционные госпитали?
После многочасового дежурства врачи едва держатся на ногах. В Институте Склифосовского под инфекционное отделение отдали два четырехэтажных кардиологических корпуса. Но пока скорые больше никого сюда не привозят.
В красной зоне оказывают помощь примерно ста пациентам с коронавирусом. И свободных коек нет ни одной. И вот теперь больных, которые идут на поправку, будут переводить во временный корпус, который построили неподалеку от основного отделения.
Снаружи он, словно небольшой ангар, без архитектурных излишеств. Но внутри это полноценный госпиталь — с процедурными, санитарными зонами, палатами, системами подачи кислорода возле каждой койки и необходимой аппаратурой.
"Чтобы увеличить их мощность и производительность, количество людей, которым можно оказать помощь, возле таких клиник, как Склиф, как Морозовская больница, как Коммунарка, ряд других клиник, создаем такие временные госпитали. Это поможет лучше и эффективнее оказывать помощь", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Временные медицинское корпуса строят на территории тринадцати крупных московских больниц в разных районах города — это дополнительные пять тысяч коек. На возведение и оснащение каждого корпуса уходит не больше двух недель.
"Как правило, есть два-три дня, когда за пациентом еще необходимо понаблюдать. Он уже не требует такого тщательного медицинского ухода, поэтому может быть переведен в такие временные медицинские учреждения", — пояснила Анастасия Ракова, заместитель мэра по вопросам соцразвития.
Но даже эти палаты в считаные минуты можно превратить в реанимационные.
"Здесь будет установлена вся аппаратура для жизнеобеспечения, потому что человек может ухудшиться в любой момент. И если такое вдруг произойдет, помощь ему окажут здесь, а потом переведут в основной корпус", — рассказал директор Института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
Для лечения больных с коронавирусом в Москве уже развернуты почти двадцать пять тысяч коек. Еще пятнадцать тысяч — в качестве запаса — будут готовы в ближайшие дни.