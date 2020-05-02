В Европе постепенно ослабляют карантинные меры, но во многих странах майские выходные пройдут в изоляции. В парках устанавливают блокпосты, а нарушителей ждут штрафы и задержания. Несмотря на спад заболеваемости, врачи призывают воздержаться от прогулок.

В Европе постепенно ослабляют карантинные меры, но во многих странах майские выходные пройдут в изоляции. В парках устанавливают блокпосты, а нарушителей ждут штрафы и задержания. Несмотря на спад заболеваемости, врачи призывают воздержаться от прогулок.В Мадриде закрыли самый большой временный госпиталь страны. Но коммуникации для подачи кислорода и некоторые конструкции не убрали: на случай второй волны, чтобы вновь быстро развернуть лагерь в самом большом выставочном центре. Ведь за последние сутки в столице Испании и Барселоне 57 человек с коронавирусом COVD-19 попали в реанимацию. Врачи говорят — это последствия безответственного поведения тех, кто нарушает требования изоляции или переносит болезнь на ногах."Новый прирост в этой ситуации нас вернет опять тяжелому положению, — предупреждает Антонио Планас, главный врач отделения анестезиологии и реанимации госпиталя. — И здесь важно помнить не только о пациентах с коронавирусом, но и о пациентах с другими заболеваниями и патологиями".Сегодня после полуторамесячного карантина в Испании наконец-то разрешат выходить из дома. Взрослым на короткое время — заниматься спортом вблизи места проживания и поодиночке. Время прогулки для каждой возрастной группы конкретное и ограниченное.Прокуратура разбирается в том, почему зафиксировано огромное число погибших в домах престарелых. Родственники уверяют, что пожилых просто отказывались госпитализировать. Врачи в свою защиту заявляют: на всех просто не хватает мест."Мой отец родился в 1932 году. Он выжил в Гражданскую войну, потом в эпоху Франко, — говорит Альмудена Ариса, дочь погибшего. — И вот в последние дни его жизни, когда он заболел, ему отказали в госпитализации. Я понимаю, были приоритеты... но он не заслужил такую смерть".Количество погибших снижается, но не теми темпами, которые так ждут вирусологи. Особая тревога — большие города. В Барселоне и Каталонии заболевших больше, чем во всей Корее. А сама автономия в 7 миллионов человек скоро догонит полуторамиллиардный Китай.Европа сейчас в борьбе с коронавирусом очень разная. Но много общего. Туризм из-за эпидемии фактически запрещен. В Румынии впервые майские выходные пройдут с пустыми отелями и ограниченным передвижением. "Это выходные огня, которые могут испортить или не испортить любую горячую точку, которая появляется именно сейчас, — говорит Нелу Татару, министр здравоохранения Румынии. — Все зависит от нас самих".Жесткие ограничения и в Сербии. Так власти решили снизить поток наплыва туристов в популярные национальные парки. Как видно, сработало. В парках — никого.Не до туризма сейчас и Италии. Страна приходит в себя. Плохо — но не так ужасно, как было. Поэтому ряд серьезных ограничений все еще сохраняется. Волонтеры помогают с поставкой и даже изготовлением средств защиты. Многие студенты, чьи вузы закрыты, шьют маски или делают защитные козырьки для врачей."Я увидел отчаяние стольких людей и особенно — страх в глазах медсестер в больнице, где лежит мой дедушка, — рассказывает студент Фабрицио Джаконелла. — И вот сделал... Козырьки состоят из напечатанного в 3D-принтере круглой части. Козырек можно легко снять, промыть и снова прикрепить. Это важно и с экологической точки зрения".Такие же защитные козырьки — у аниматоров из Португалии. Здесь тоже все еще серьезный режим изоляции, особенно для старшего поколения и самых маленьких. Власти боятся испанского сценария, поэтому прогулки еще ограничены. Для детей под окнами организованы выступления и концертная программа. "Несколько мероприятий в день, — рассказывает Исильда Гомес представитель организаторов концерта. — Они путешествуют по всему городу. Дети в изоляции уже долгое время, но это невероятно, что они весело проводят время".Последний этап карантина — трудный. Многие могут сорваться — ведь цифры уже не такие страшные. Но это только кажется. Чтобы хоть как-то поддержать жителей, во французском Марселе ранее популярный передвижной ночной клуб-автобус теперь без пассажиров проезжает по городу как дискотека. Те, кому скучно, танцуют прямо на балконах. "Когда ты видишь, как люди улыбаются, это не может не вдохновлять, — уверен диджей Эммануэль Ганьор. — Это радует, сейчас это нужно стране".А еще стране нужно, чтобы кривая заболевания вновь не пошла вверх. Потому ограничения снимать будут плавно, рассчитывая на понимание жителей. Где не помогают призывы, справляется полиция. В Испании введены штрафы от 600 евро до 10 тысяч евро, а также задержания. Ближайшая неделя станет очень важной в Испании для многих территорий. Ведь следующий этап будет запускаться только тогда, когда будут выполнены требования предыдущего. Чем меньше сейчас будет людей на улице, тем лучше: значит, болезнь будет продолжать отступать".