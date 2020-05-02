Популярная актриса стойко переносит тяготы самоизоляции. Оксана
Акиньшина признается, что сил терпеть карантин уже не осталось.
Популярная актриса стойко переносит тяготы самоизоляции. Оксана
Акиньшина признается, что сил терпеть карантин уже не осталось.
Больше месяца артистка находится дома с семьей. Из-за
вспышки коронавируса и опасности заражения школы закрылись, однако обучение не
прервалось. Дети Оксаны Акиньшиной теперь занимаются удаленно.
Артистке приходится помогать наследникам осваивать новые
темы. К учебному процессу даже подключился муж знаменитости, Арчила Геловани. Супруг актрисы объясняет детям математику на английском языке.
Заботы об отпрысках лишь на время отвлекают Оксану Акиньшину
от хандры из-за самоизоляции. "Все равно раз в две недели становится невмоготу.
Ходишь по дому как кошка, и думаешь – больше не могу. А еще, очень хочется в
ресторан и в самолет", – цитирует звезду
Оксана Акиньшина раньше спасалась прослушиванием музыки,
однако и она уже успела надоесть. "Всему есть предел. Невозможно четыре недели
слушать музыку", – призналась знаменитость. Чтобы скрасить рутину актриса
купила несколько глянцевых журналов.
14 Фев 2020 в 7:51 PST
Добавим, на днях на платформе More.tv вышел фильм "Спутник".
Оксана Акиньшина . Режиссером картины
выступил Егор Абраменко.