Популярная актриса стойко переносит тяготы самоизоляции. Оксана Акиньшина признается, что сил терпеть карантин уже не осталось.

Популярная актриса стойко переносит тяготы самоизоляции. ОксанаАкиньшина признается, что сил терпеть карантин уже не осталось.Больше месяца артистка находится дома с семьей. Из-завспышки коронавируса и опасности заражения школы закрылись, однако обучение непрервалось. Дети Оксаны Акиньшиной теперь занимаются удаленно.Артистке приходится помогать наследникам осваивать новыетемы. К учебному процессу даже подключился муж знаменитости, Арчила Геловани. Супруг актрисы объясняет детям математику на английском языке.Заботы об отпрысках лишь на время отвлекают Оксану Акиньшинуот хандры из-за самоизоляции. "Все равно раз в две недели становится невмоготу.Ходишь по дому как кошка, и думаешь – больше не могу. А еще, очень хочется вресторан и в самолет", – цитирует звездуОксана Акиньшина раньше спасалась прослушиванием музыки,однако и она уже успела надоесть. "Всему есть предел. Невозможно четыре неделислушать музыку", – призналась знаменитость. Чтобы скрасить рутину актрисакупила несколько глянцевых журналов.14 Фев 2020 в 7:51 PSTДобавим, на днях на платформе More.tv вышел фильм "Спутник".Оксана Акиньшина . Режиссером картинывыступил Егор Абраменко.