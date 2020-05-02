Народная артистка Надежда Бабкина, вылечившаяся от пневмонии и вернувшаяся домой из больницы, записала видеообращение ко всем, кто поддерживал ее в непростое время. Я прошла испытание, никому не желаю это проходить, — призналась певица.

Народная артистка Надежда Бабкина, вылечившаяся от пневмонии и вернувшаяся домой из больницы, записала в своем Instagram видеообращение ко всем, кто поддерживал ее в непростое время. "Я прошла испытание, никому не желаю это проходить", — призналась певица.Она поблагодарила врачей, которые заботились о ней. По словам Бабкиной, помощь требовалась ей ежеминутно, и она каждый раз получала ее.Также она поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку — родных, семью, театр. "Я так рада, что могу с вами пообщаться и сказать вам искренние слова благодарности", — сказала Бабкина. "Я все время слышала голоса поддержки", — отметила она.Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно. И, конечно же, как только появится возможность, приходить в театр "Русская песня".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 1 Май 2020 в 8:56 PDTБабкина была госпитализирована 7 апреля с диагнозом "пневмония". Тест на коронавирус COVID-19 у нее был отрицательным.