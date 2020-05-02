Супруга хоккеиста Вашингтон Кэпиталз Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила о смерти своего дедушки. Причиной его кончины стало инфицирование коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Супруга хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила о смерти своего дедушки. Причиной его кончины стало инфицирование коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram."В свой 91 год он был бодр телом и духом, имел невероятную энергию. И тут этот злосчастный коронавирус. Организм, к сожалению, просто не справился… Покойся с миром", – сообщила Шубская.Александр Овечкин женился на Анастасии Шубской 28 августа 2016 года. Спустя два года у супругов родился сын, которого они назвали Сергеем в честь трагически погибшего старшего брата хоккеиста. В настоящий момент пара ждет прибавления в семействе.