Полицейские оперативно раскрыли кражу, совершенную у женщины.

28 апреля 2020 года на имя начальника ОМВД России по Вязниковскому району полковника полиции Сергея Поботкина поступило письмо от жительницы города Вязники со словами благодарности в адрес сотрудников полиции.Женщина благодарит полицейских за то, что оперативно задержали злоумышленника, похитившего у неё сотовый телефон и банковскую карту.14 апреля 2020 года в полицию обратилась жительница города Вязники 1959 года рождения, которая сообщила, что у неё у дома из сумки неизвестный похитил сотовый телефон и банковскую карту. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина, закрывая дверь, отвлеклась, поставив сумку рядом. Полицейские опросили женщину и по приметам оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Вязниковского района.Похищенный сотовый телефон и банковская карта были изъяты и возвращены владелице.