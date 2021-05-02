Студенты и пенсионеры смогут бесплатно посетить экспозиции во Владимире, Боголюбово, Суздале и Суздальском районе, Гусь-Хрустальном .

4 мая (первый вторник месяца) студенты и пенсионеры смогут бесплатно посетить экспозиции во Владимире, Боголюбово, Суздале и Суздальском районе, Гусь-Хрустальном (за исключением Дмитриевского собора, экспозиции «Музей Хрусталя» и церкви Бориса и Глеба в селе Кидекша Суздальского района).5 мая (первая среда месяца) эти же категории граждан могут бесплатно посетить экспозицию «Музей Хрусталя», экспозицию в поселке Муромцево Судогодского района, Дмитриевский собор и церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша Суздальского района.А 8 мая (первая суббота месяца) члены многодетных семей могут бесплатно посетить экспозиции музея-заповедника.Фото: