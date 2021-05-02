В ночь на первое мая в деревне Чулково Гороховецкого района сгорел четырехквартирный дом. Пожарные подразделения прибыли на место. Была угроза распространения огня. Пожарные не дали

В ночь на первое мая в деревне Чулково Гороховецкого района сгорел четырехквартирный дом. Пожарные подразделения прибыли на место. Была угроза распространения огня. Пожарные не дали пламени перекинуться на другие постройки и ликвидировали возгорание на 80 квадратных метрах. Огонь уничтожил имущество, внутреннюю отделку, а также повредил конструкцию дома. Впрочем, хозяева дома не пострадали. На пожар выезжали