В ночь на первое мая в деревне Чулково Гороховецкого района сгорел четырехквартирный дом. Пожарные подразделения прибыли на место. Была угроза распространения огня. Пожарные не дали
<a href="https://33live.ru/novosti/02-05-2021-dom-na-chetyre-semi-sgorel-v-goroxoveckom-rajone.html" target="_blank">Дом на четыре семьи сгорел в Гороховецком районе</a> - В ночь на первое мая в деревне Чулково Гороховецкого района сгорел четырехквартирный дом. Пожарные подразделения прибыли на место. Была угроза распространения огня. Пожарные не дали
[url=https://33live.ru/novosti/02-05-2021-dom-na-chetyre-semi-sgorel-v-goroxoveckom-rajone.html]Дом на четыре семьи сгорел в Гороховецком районе[/url] - В ночь на первое мая в деревне Чулково Гороховецкого района сгорел четырехквартирный дом. Пожарные подразделения прибыли на место. Была угроза распространения огня. Пожарные не дали