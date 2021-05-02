Из-за коронавируса региональный оперштаб по борьбе с опасной инфекцией принял решение не проводить пешие парады, прохождения колонн военной техники и торжественные собрания с участием ..

Из-за коронавируса региональный оперштаб по борьбе с опасной инфекцией принял решение не проводить пешие парады, прохождения колонн военной техники и торжественные собрания с участием жителей. Акция «Бессмертный полк» также пройдёт в онлайн-формате.С соблюдением требований Роспотребнадзора будут организованы возложения цветов к воинским захоронениям, обелискам и памятникам ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия во дворах.Онлайн-шествие «Бессмертного полка» будет транслироваться на областных телеканалах и экранах в общественных местах. Регистрация участников доступна на проекта.При этом 6 мая во Владимире состоится областной фестиваль духовых оркестров «Марш Победы», на котором выступят лучшие детские коллективы.9 мая на площади перед Областным дворцом культуры и искусства состоится традиционный концерт творческих коллективов, а перед областным драмтеатром пройдёт поэтический вечер «Да здравствует Победа!».Свои программы подготовили также Областная филармония, Театр кукол, Колледж культуры и искусства, Киноцентр, Дом фольклора областного Центра народного творчества, музеи, библиотеки и все учреждения культуры. Уже сейчас городах и районах области проходят акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы».