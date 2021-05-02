На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке затруднено.

Автор ролика сообщает, что авария случилась в Александровском районе на Двориках перед поворотом на Струнино при спуске с горы. По предварительной информации, столкнулись сразу 4 авто. О пострадавших сообщений пока что не поступало.Пользователи в комментариях подчеркивают, что на этом месте ЧП происходят часто. Это не первая авария за несколько дней.- Вчера ехали здесь тоже авария была. А так аварии здесь можно сказать обычное дело. И действительно из-за этой ямины,- написал в комментариях подписчик "AlexAutoLive| Александров"На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке затруднено.