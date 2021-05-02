В последнее время суточный прирост заражений ковидом не снижается. Это вызывает беспокойство специалистов.

В последнее время суточный прирост заражений ковидом не снижается. Это вызывает беспокойство специалистов.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 весьма напряжённая. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.По словам Мурашко, в настоящее время под наблюдением врачей остаются более 300 тысяч пациентов с инфекцией. Политик также отметил, что порядка 25% переболевших коронавирусом столкнулись с различного рода осложнениями и нуждаются в медицинской помощи. При этом около 10% перенёсших ковид потребовалась госпитализация из-за обострившихся или возникнувших неинфекционных заболеваний.Михаил Мурашко обратил внимание, что количество выходных дней в майские праздники было увеличено именно для того, чтобы снизить темпы распространения ковида. Он добавил, что для победы над COVID-19 необходимо, чтобы у россиян сформировался популяционный иммунитет. Для этого получить защиту от инфекции должны не менее 69,8 миллиона граждан.Напомним, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин объявил нерабочим период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение он принял исходя из рекомендации руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая завила, что это нужно для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.