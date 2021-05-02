Все важное за неделю в одном выпуске.

Все важное за неделю в одном выпуске.Четырнадцать домов под снос. Рпенский проезд во Владимире могут построить раньше на полгода.Как мусор. В Покрове живых собак рассовали по мешкам и оставили в лесу. Кто спасет бездомных животных?Добыча черных копателей. Оперативники ФСБ изъяли у археологов-нелегалов почти тысячу редких артефактов.Бесплатно и без записи. В регионе начали работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса.Культура пития. Азбука национальных напитков – от «а» до «я» в частном музее под Суздалем.И...Пёрышко к пёрышку. Зачем жительница Владимира коллекционирует птичьи перья?