Все важное за неделю в одном выпуске.
Все важное за неделю в одном выпуске.
Четырнадцать домов под снос. Рпенский проезд во Владимире могут построить раньше на полгода.
Как мусор. В Покрове живых собак рассовали по мешкам и оставили в лесу. Кто спасет бездомных животных?
Добыча черных копателей. Оперативники ФСБ изъяли у археологов-нелегалов почти тысячу редких артефактов.
Бесплатно и без записи. В регионе начали работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса.
Культура пития. Азбука национальных напитков – от «а» до «я» в частном музее под Суздалем.
И...
Пёрышко к пёрышку. Зачем жительница Владимира коллекционирует птичьи перья?