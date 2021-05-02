Решается вопрос о перераспределении шести тысяч пациентов.

В 2021 году в рамках нацпроекта начнут реконструировать Ковровскую районную больницу.На время ремонта здание медучреждения закроют.- Приём пациентов будет распределён по другим медорганизациям. Часть жителей перенаправят Иваново-Эсинскую и Клязьмогородецкую больницу, в ФАП посёлка Первомайский и в медкабинет посёлка Мелехово на улице Советской. Узкие специалисты, среди которых услуги по рентгену и флюорографии, будут принимать в Коврове, - гласят планы главврача учреждения.Однако местные чиновники настаивают на другой схеме. По мнению властей, больницу необходимо временно разместить в здании бывшего детского дома, чтобы медучреждение находилось в одном населенном пункте.Решение будет приниматься после майских праздников. Уже запланирована встреча ковровских властей с руководителем департамента здравоохранения Владимирской области.Напомним, что к Ковровской райбольнице приписано более шести тысяч человек.