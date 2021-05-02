Причины пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Рано утром, 2 мая, рано в селе Березники Собинского района загорелся частный дом.После получения сообщения о ЧП в 6.56, на место происшествия сразу выехала бригада из 9 огнеборцев.По прибытии пожарной бригады дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом.Возгорание удалось ликвидировать на площади 36 кв. м. с помощью 2 единиц техники.Причины пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.