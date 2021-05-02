До своего официального назначения Шишкин полгода работал с приставкой и.о. Владимир Путин подписал 1 мая указ о назначении судей в регионах России на шестилетний срок. С ноября 2020 года Сергей

До своего официального назначения Шишкин полгода работал с приставкой и.о. Владимир Путин подписал 1 мая указ о назначении судей в регионах России на шестилетний срок. С ноября 2020 года Сергей Шишкин исполнял обязанности председателя Владимирского областного суда, теперь состоялось официальное назначение. Сергей Шишкин родился в 1964 году, окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского, а