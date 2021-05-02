Напомним, что предыдущим руководителем областного суда был Александр Малышкин

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях судей на 6‑летний срок полномочий. В списке фамилий и Сергей Константинович Шишкин, работавший и.о. председателя Владимирского областного суда с 13 ноября 2020 года. Его утвердили в должности на шестилетний срок полномочий.Сергей Шишкин родился в 1964 году, окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского, стажировался в Гусь-Хрустальном городском народном суде. Был избран народным судьей Петушинского районного народного суда. Работал в Петушинском районном суде и в Александровском городском суде. Кандидат юридических наук, награжден медалью «За заслуги перед Судебной системой Российской Федерации» II степени. В 2016 году получил четвертый квалификационный класс, а в 2019‑м стал зампредседателя облсуда.Напомним, что предыдущим руководителем областного суда был Александр Малышкин.