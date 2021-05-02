Ему вменяют мелкое хулиганство. Владимирцу грозит штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток.

Во Владимире в соцсетях появилось , на котором пьяный мужчина залез на колесо обозрения. Интересно, что в этот момент конструкция находилась в движении.В УМВД по Владимирской области рассказали, что он был пьян. Экстренные службы города сняли героя сюжета с колеса. Мужчину доставили в отделение полиции и завели на него административное дело.Ему вменяют мелкое хулиганство. Владимирцу грозит штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток.