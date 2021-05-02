После публикации на сайте ГТРК Владимир в городе Курлово Гусь-Хрустального района памятник отремонтировали.

Жительница города Курлово Гусь-Хрустального района писала в социальных сетях пост, в котором призывала администрацию города восстановить памятник погибшим фронтовикам Великой Отечественной войны. Женщина всячески пыталась привлечь внимание к проблеме и просит отремонтировать памятник раз и навсегда с использованием качественных материалов.После публикации на сайте ГТРК "Владимир" в городе Курлово Гусь-Хрустального района памятник отремонтировали.Напомним, что совсем недавно, 26 апреля 2021 года памятник находился в жутком состоянии