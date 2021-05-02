Акцию посвятили 76-летию Великой Победы.

В Коврове стартовал городской конкурс на лучшее праздничное оформление окна, балкона, забора частного дома. Акцию посвятили 76-летию Великой Победы.По итогам конкурса назовут троих победителей. Всем участникам будут вручены дипломы.Желающим принять участие в акции нужно направить заявку и фотографию украшенного окна, балкона, забора частного дома на электронный адрес— «Для оформления окна, балкона, забора частного дома можно использовать любые подручные материалы: детские рисунки, документальные фотографии, баннеры, плакаты, шары, логотипы, ткань, цветную бумагу, игрушки и т. д. Работы будут оцениваться специализированной комиссией, фотографии размещены на официальном сайте администрации города», — говорится в сообщении пресс-службы ковровской мэрии.Подведение итогов конкурса состоится 17 мая.Награждение победителей запланировано на 12 июня.Оно пройдет в рамках концерта, посвящённому Дню России на Площади 200-летия города Коврова.Фото :