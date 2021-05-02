Пожар потушен на площади 400 квадратных метров. На вызов выезжали 5 единиц техники и 18 человека личного состава.

Во Владимирской области сгорел производственный цех.В Муроме 30 апреля на Радиозаводском шоссе полыхало производственное здание. Вызов в пожарную охрану поступил поздно, поэтому на момент прибытия подразделений МЧС огонь успел распространиться по всему сооружению.В результате ЧП сгорело имущество и повреждена конструкция здания. Пожар потушен на площади 400 квадратных метров. На вызов выезжали 5 единиц техники и 18 человека личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.