Только благодаря прокурорам инвалид в Муроме получил жизненно важное лекарство за 8 миллионов 600 тысяч рублей. Муромская прокуратура провела проверку по факту невыдачи дорогостоящего

Только благодаря прокурорам инвалид в Муроме получил жизненно важное лекарство за 8 миллионов 600 тысяч рублей. Муромская прокуратура провела проверку по факту невыдачи дорогостоящего лекарства инвалиду 1 группы. Ему был назначен препарат Нусинерсен, который на рынке стоит больше 8 миллионов рублей. При этом аналоговых замен этому лекарству в РФ нет. Разумеется, инвалид не в силах