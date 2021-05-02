Преступник не передал вовремя соответствующую сумму сославшись на трудности.

В Селивановском районе направлено в суд уголовного дело в отношении 26-летнего уроженца Курской области. Мужчина, временно проживающий во Владимирской области, обвиняется в растрате.По информации региональной полиции, несколько месяцев назад фигурант нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже отечественного автомобиля. После осмотра машины, злоумышленник согласился приобрести её, но на условиях отсрочки платежа. Продавец был согласен и передал авто обвиняемому, который обязался отдать деньги через месяц. Но, спустя условленный срок фигурант по различным причинам отказывался отдавать деньги, а его местонахождение было неизвестно. Собственник обратился в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан. Он пояснил, что испытывал материальные трудности и спустя несколько недель после того, как получил автомобиль, разрубил его на части и сдал в пункт приема металла.Материальный ущерб был полностью возмещен.