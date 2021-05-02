Вязники получили из федерального бюджета 70 млн рублей на реновацию парка.

Фатьяновский парк в городе Вязники Владимирской области благоустроят до 30 ноября 2021 года,- сообщила пресс-служба правительства региона.Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, Вязники получили из федерального бюджета 70 млн рублей на реновацию парка.В парке построят многофункциональную сцену из легких материалов, на которой в теплое время будут проходить концерты и киносеансы под открытым небом, а зимой площадку между сценой и первым рядом сидений переоборудуют в каток.Фото :