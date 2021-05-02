Вязники получили из федерального бюджета 70 млн рублей на реновацию парка.
Фатьяновский парк в городе Вязники Владимирской области благоустроят до 30 ноября 2021 года,- сообщила пресс-служба правительства региона.
Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, Вязники получили из федерального бюджета 70 млн рублей на реновацию парка.
В парке построят многофункциональную сцену из легких материалов, на которой в теплое время будут проходить концерты и киносеансы под открытым небом, а зимой площадку между сценой и первым рядом сидений переоборудуют в каток.
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