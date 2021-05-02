Инспекторы управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям выявили нарушения в местах продажи посадочного материала на рынках Владимира и Коврова.

Инспекторы управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям выявили нарушения в местах продажи посадочного материала на рынках Владимира и Коврова.Во Владимире гражданка продавала саженцы яблони и груши, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Все 35 саженцев в итоге были сняты с реализации.Сотрудники управления Россельхознадзора в Коврове проводили рейды в местах реализации подкарантинной продукции, которая может являться источником распространения карантинных объектов. Прежде всего товар осматривали на выявление опасного вредителя- коричнево-мраморного клопа. Самих насекомых в торговых точках специалисты не нашли. Но обнаружили незаконно ввезённые в Ковров 280 саженцев яблони, груши и вишни из Краснодарского края. Продавец об этом в установленные сроки управление Россельхознадзора не известил. Саженцы были исключены из оборота.В отношении нарушителей возбуждены дела по ст. 10.3, ст. 10.12 КоАП РФ. Очевидно, им придется заплатить штрафы.Фото :