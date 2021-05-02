В Центральном парке Владимира подвыпивший мужчина забрался на колесо обозрения. Инцидент произошел 1 мая, его сняли очевидцы, которые катались на колесе обозрения привычным способом – в

В Центральном парке Владимира подвыпивший мужчина забрался на колесо обозрения. Инцидент произошел 1 мая, его сняли очевидцы, которые катались на колесе обозрения привычным способом – в кабинках. На кадрах видно, как неизвестный мужчина повис на конструкции движущегося аттракциона. Как уточнили в полиции, мужчина был пьян. Впрочем, экстремалу повезло, он не сорвался, его удалось благополучно снять.