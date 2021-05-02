По информации федерального оперштаба, по состоянию на 2 мая от коронавируса в регионе умерло 8 человек.

По информации федерального оперштаба, по состоянию на 2 мая от коронавируса в регионе умерло 8 человек. Вчера было зафиксировано 4 смерти. Общее число летальных случаев с начала пандемии во Владимирской области составило 1116.Напомним, что на территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 мая 2021 года лабораторно подтверждено ещё 55 случаев заболевания новой коронавирусноУправление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).Фото :