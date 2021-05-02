Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своём автомобиле или встретить участников акции «Огонь памяти» у себя в городе.

Через Владимирскую область 7 мая пройдёт автопробег ежегодной патриотической акции «Огонь Памяти». Участники пробега доставят частицу Вечного огня из Александровского сада Москвы в Смоленск, Санкт-Петербург, Вологду, Нижний Новгород и Липецк. Таким образом, на карте России будет выведена символическая звезда.В рамках проекта в российские города, в том числе и во Владимирской области, планируется передать около ста зажжённых керосиновых ламп с частичками главного символа вечной памяти о героях Великой Отечественной войны. Их планируется использовать при проведении торжественных мероприятий.Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своём автомобиле или встретить участников акции «Огонь памяти» у себя в городе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте .Предварительный график прибытия колонны во Владимирскую область 7 мая таков: 12:00 — Покров; 13:00 — Петушки; 14:30 — Владимир; 17:00 — Вязники.Фото :