Во Владимирской области за сутки 55 человек заразились коронавирусом. За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 055 человека. Общая статистика по области выглядит
Во Владимирской области за сутки 55 человек заразились коронавирусом. За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 055 человека. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7347 случаевГусь-Хрустальный — 3910Муром — 3524Ковров — 2293Александров — 2012Петушки — 1867Кольчугино — 1403Юрьев-Польский — 1352Вязники — 1259Суздаль — 1206Собинка — 1013 Киржач — 969Меленки —