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<a href="https://33live.ru/novosti/02-05-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-8-chelovek-umerli-ot-koronavirusa.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 8 человек умерли от коронавируса</a> - Во Владимирской области за сутки 55 человек заразились коронавирусом. За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 055 человека. Общая статистика по области выглядит