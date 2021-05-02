Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 055 случаев заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 мая 2021 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией12 случаев во Владимире, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Петушинском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Суздальском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Селивановском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 055 случаев заболевания.7347 сл. в г. Владимире, 3910 сл. в Гусь-Хрустальном, 3524 сл. о. Муром, 2293 сл. в Ковровском, 2012 сл. в Александровском, 1867 сл. в Петушинском, 1403 сл. в Кольчугинском, 1352 сл. в Юрьев-Польском, 1259 сл. в Вязниковском, 1206 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 969 сл. в Киржачском, 891 сл. в Меленковском, 733 сл. в Гороховецком, 694 сл. в Камешковском, 689 сл. в Селивановском, 495 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном.