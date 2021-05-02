К данной больнице приписано более 6 тысяч человек.

В нынешнем году Ковровскую районную больницу ожидают перемены. Медучреждение включено в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта. Реализация запланирована на 2021-2025 г.На время реконструкции здание больницы закроют, а медицинские услуги будут предоставляться пациентам иначе. Вопрос маршрутизации населения еще не решен.В планах главного врача больницы распределить часть пациентов в Иваново-Эсинскую и Клязьмогородецкую больницу, в ФАП поселка Первомайский и в мед.кабинет поселка Мелехово на улице Советской. Узкие же специалисты будут принимать в городе, в том числе рентген и флюорография.Местные власти считают, что больницу нужно в здании бывшего детского дома, чтобы медучреждение территориально оставалась в родном населенном пункте.Окончательно куда будут обращаться за медицинской помощью станет известно после майских праздников. К данной больнице приписано более 6 тысяч человек.Фото :