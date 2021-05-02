Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 32 055 человек.

Во Владимирской области на 2 мая выявлено ещё 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 заболевших Covid-19. Ещё 6 человек подхватили опасную болезнь в Киржачском и Кольчугинском, по 5 - в Муромском, Гусь-Хрустальном, Петушинском и Ковровском районах. Четыре жителя оказались инфицированы в Суздальском, 2 - в Камешковском, по 1 - Юрьев-Польском, Александровском, Судогодском, Гороховецком и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 32 055 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.