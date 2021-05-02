Глава МИД Великобритании Доминик Рааб предложил разработать механизм для противодействия российской пропаганде и дезинформации.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб предложил разработать механизм для противодействия "российской пропаганде и дезинформации".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ вспомнила слова святого Антония Великого. "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы", – привела цитату дипломат.Захарова отметила, что Лондон, который неоднократно использовал пропаганду для оправдания собственных действия, обвиняет Москву "в собственных грехах". Она сообщила, что Великобритания и США "придумали историю про химическое оружие", чтобы объяснить вооруженное вторжение в Ирак.Как передает газетаTheTimes, на ближайшей встрече под председательством Рааба будет представлено исследование о "российских троллях". Авторы материала утверждают, что злоумышленники публикуют провокационные комментарии на сайтах популярных британских таблоидов, чтобы повлиять на мнение читателей.Отметим, что западные политики время от времени обвиняют Россию в кибератаках, пропаганде и дезинформации. В Москве опровергают эти заявления и называют их бездоказательными. Спикер Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Россия никогда не вмешивается в дела других стран.В апреле появилась информация о вовлеченности Европы и США в операцию по перевороту в Белоруссии. .