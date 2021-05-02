Суд вынес приговор в виде лишения свободы.

По словам прокуратуры, следствие установило, что в ночь с 31 августа на 1 сентября 2020 года 49-летний мужчина пришел к знакомому в гости. Во время распития спиртного он начал оскорблять хозяина дома и его друга. 30-летний мужчина начал в ответ избивать его руками и ногами. Потерпевший попытался убежать, но преступник догнал его на улице и, повалив на землю, несколько раз бросил на голову фрагмент бетонного блока, тем самым убив на месте.Суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы.