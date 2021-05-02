Все биографии поступят на вечное хранение в московский Музей Победы.

Все, кто до 6 мая станут участниками всенародного исторического проекта «Лица Победы», смогут уже в День Победы найти истории героев своей семьи на портале проекта лицапобеды. рф. Всенародный исторический проект «Лица Победы» стартовал в Музее Победы в декабре 2019 года, в день открытия Года памяти и славы.Все биографии поступят на вечное хранение в московский Музей Победы и станут частью его мультимедийной экспозиции, а благодаря возможности поиска по сайту у жителей региона появится уникальная возможность показать своим детям, родителям, друзьям и знакомым истории предков, внесших вклад в разгром нацизма, и поделиться этими историями в социальных сетях.Передать в проект фотографии и биографии героев своей семьи можно через сайтНапомним, что на улицах Владимира к 76-летию Победы появятся фотографии ветеранов и их семейФото :