Инвалид 1 группы через прокуратуру добилась обеспечения дорогостоящим лекарством.

Инвалид 1 группы через прокуратуру добилась обеспечения дорогостоящим лекарством. Приблизительная стоимость одной упаковки необходимого ей препарата составляет 8,6 млн рублей. Аналоговых заменяющих лекарств на территории Российской Федерации на сегодняшний день это средство не имеет.Городской прокурор Мурома в связи с необеспечением пациента данным лекарством обратился в суд с исковым заявлением. Он потребовал от лечебного учреждения и департамента здравоохранения обеспечить женщину жизненно важным препаратом. Иск прокуратуры удовлетворен. На днях лекарство было уже введено пациентке,- сообщает областная прокуратура.Фото :