Костромичи становятся жертвами обмана.

Жительница Шарьи стала жертвой обмана мошенников, сообщает региональное УМВД.46-летняя женщина поверила позвонившему ей «сотруднику банка», который поинтересовался действительно ли она желает оформить кредит на 250 тысяч рублей. Женщина ответила отрицательно, после чего мошенник убедил ее провести «зеркальную» операцию.Женщина отправилась в банк, оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет».Полиция предупреждает, не стоит доверять сомнительным звонкам и сообщениям о несанкционированных движениях по счетам. Необходимо всегда перепроверять поступающую информацию.